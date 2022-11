Mesagne si conferma la "capitale del taekwondo", nuovo successo agli europei

MESAGNE - Nella giornata di ieri (25 novembre), i profili social della palestra New Marzial hanno diffuso una piacevole notizia: la giovane Adele Del Vecchio ha vinto il campionato europeo cadetti di taekwondo, tenutosi a Malta.

L'atleta, che ha partecipato per la categoria - 44 kg, è cresciuta sportivamente presso la medesima paestra del maestro Roberto Baglivo, la stessa dei due campioni Vito Dell'Aquila e Carlo Molfetta.

Il racconto della copetizione

La neo campionessa ha battuto in finale la belga Ema De per 2 a 0 (6-0/7-1). Prima però ha dovuto affrontare un percorso articolato: ai sedicesimi ha vinto contro la bosniaca Milica Vasic per 2 a 0; agli ottavi ha prevalso nei confronti della tedesca Dina Kamandi (2-1); ai quarti - invece - ha dovuto affrontare la finlandese Inari Suliluoto (2-1); mentre in semifinale ha superato la turca Zeynep Tekin (2-1).

La solidità della tradizione mesagnese in questo nobile sport, dunque, si conferma attraverso i successi internazionali che si rifanno agli sportivi allenati presso la New Marzial. Le generazioni si succedono, una dopo l'altra, tramandando - così - lo spirito di chi vuole portare a casa i titoli che contano.

La vittoria di Adele si aggiunge alla già ricca serie di trionfi che hanno rimpinguato la titolatissima bacheca della palestra mesagnese, ed arriva a soli pochi giorni di distanza dall'affermazione mondiale di Vito Dell'Aquila, presso la competizione di Guadalajara in Messico.

Un nuovo evento per il quale festeggiare, quindi, guardando con fiducia al futuro. E' l'augurio che il mondo sportivolo locale rivolge ad una giovane ragazza, per la quale si prospetterà - sicuramente - un futuro roseo.

Un anno d'oro per la Mesagne sportiva, che arriva dopo sacrifici, duri allenamenti, e tanta forza di volontà.