Metropolitan Karate Brindisi: arrivano i pass per i Campionati italiani juniores

BRINDISI - Domenica 8 ottobre, a Leverano (Lecce), si sono svolte le fasi di qualificazioni regionali valevoli per l'accesso ai Campionati Italiani Juniores che si terranno al Centro Olimpico di Lido di Ostia dal 3 al 5 novembre prossimo. Guidati dai tecnici federali Francesco Zonno, Danilo Spagnolo e Samuel Stea, gli atleti che hanno partecipato per il Kumite (il combattimento a contatto controllato) sono stati Giorgia Pepe (-59kg F), Nicolò Scarafile (-61kg M), Francesco Ciccarese (61kg M), Mattia Rubino (68kg M) e Nicolò Corsa (+86kg M).

L'altra partecipazione è giunta invece grazie a Francesco Sergi e Lucrezia Cervellera nel Kata (esercizio di forma individuale). Bottino finale: una medaglia d'oro con Sergi, già atleta azzurro in corsa per un posto ai prossimi Campionati Europei Giovanili; due medaglie d'argento con Cervellera e Scarafile, un quinto posto con Corsa e Pepe e un settimo posto con Ciccarese.

Il risultato finale ha confermato quindi, per gli atleti della Metropolitan Karate Brindisi medagliati e per Corsa (5°), il pass necessario per disputare la Finale Nazionale del Campionato Italiano Juniores Fijlkam.

Nella stessa giornata, dopo la qualificazione juniores, è stato il momento del Gran Premio Giovanissimi U14 - U12, in cui la società brindisina ha schierato tre gioiellini del vivaio nella specialità del Kumite (combattimento a contatto controllato). Asia Quarta (classe 2011), medaglia d'oro, già settima classificata ai Campionati Italiani Esordienti 2023, ha vinto tre incontri mettendo a segno 14 punti senza subirne nessuno.

Teodoro Spinelli (classe 2012), medaglia d'oro, ha vinto tre incontri mettendo a segno 12 punti e, anche lui, senza subirne nessuno. Alice Tedesco (classe 2012), medaglia d'argento, ottimo risultato alla sua prima presenza in gara.

I tecnici Zonno, Spagnolo e Stea sono entusiasti del lavoro svolto e in sole due settimane hanno guadagnato sette pass per i prossimi Campionati Italiani. La societá Metropolitan Karate Brindisi forgia i propri ragazzi a Brindisi in via Bozzano 5, ringrazia lo sponsor Enel e ricorda che sono aperte le iscrizioni per il nuovo anno sportivo per bambini, ragazzi, adulti e per chiunque volesse avvicinarsi a questa disciplina oggi anche sogno olimpico.