Karate, combattimento: Michele Martina di nuovo sul tetto d'Europa

BRINDISI – Ancora un titolo internazionale per Michele Martina. L’atleta brindisino del gruppo sportivo delle Fiamme Oro si è laureato campione continentale di kumite (combattimento), nella categoria 84 chilogrammi, in occasione dei campionati europei di karate che lo scorso fine settimana (25-26 marzo) si sono svolti a Guadalajara (Spagna).

Martina ha superato in finale il croato Enes Garibovic, vicecampione europeo in carica, imponendosi con il risultato di 3-1. Si tratta del secondo oro continentale dopo quello conquistato a Novi Sad, nel 2018, per il karateka cresciuto presso l’associazione sportiva dilettantistica di karate Dojo Dokko Do, attiva nel Brindisino.

Quella di Martina è una delle nove medaglie conquistate dal team della nazionale italiana, di cui il brindisino è punta di diamante. Martina si è infatti laureato campione del mondo nel 2021 nel kumite a squadre. Nella sua carriera ha anche conquistato una sfilza di medaglie nelle gare nazionali.

La questura di Brindisi si è congratulata con lui tramite un post pubblicato sul proprio profilo Facebook.