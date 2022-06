Ju Jitsu: da San Vito dei Normanni ad Abu Dhabi, sognando il titolo mondiale

SAN VITO DEI NORMANNI - Dopo il risultato del campionato nazionale di Ju Jitsu dello scorso 4 e 5 giugno, il Wushu Club di San Vito dei Normanni approda ai mondiali di Ju Jitsu che si terranno ad Abu Dhabi dal 27 ottobre al 5 novembre. Saranno nove, in attesa della conclusione dei play off, gli atleti che proveranno a laurearsi campioni del mondo: Vittorio Carlucci, Paolo Cipulli, Andrea Raganato, Arianna Raganato, Angelo Roma, Desirèe Ruggiero, Samuele Tedesco, Walter Sergi e Giada Vitale. "Sono queste le notizie che fanno grande una città -dichiara il consigliere delegato allo Sport Luciano Cavaliere - siamo dinanzi ad un momento storico per la nostra comunità, faremo il tifo per loro".