Mondiali di trampolino, un brindisino a caccia della qualificazione per le olimpiadi

BIRMINGHAM - Si disputeranno in Inghilterra, da giovedì 9 a domenica 12 novembre, i campionati mondiali di trampolino elastico. Un appuntamento unico nel panorama della ginnastica internazionale, che tra l'altro sarà fondamentale anche in ottica delle qualificazioni per le prossime olimpiadi che si svolgeranno a Parigi nel 2024.

Le otto donne e gli otto uomini meglio piazzati nella classifica finale, infatti, conquisteranno un posto nazionale per i giochi olimpici, ma ogni comitato olimpico potrà qualificare solo un atleta per genere.

Il direttore tecnico azzurro, Giuseppe Cocciaro, ha convocato quattro ginnasti per la rassegna iridata di Birmingham: tra questi il brindisino Marco Lavino insieme a Samuele Patisso Colonna, Isabella Murgo e Sofia Pellissier.

Lavino arriva alla competizione da campione italiano, in virtù del titolo vinto a maggio scorso ai campionati nazionali di trampolino elastico svolti a Fano. Il giovane brindisino gareggiò fra le file della “Ginnastica Temese Brindisi”, sodalizio rappresentato in quell'occasione da ben 20 atleti. Il 22enne si impose nella categoria regina degli assoluti.

Ex astro nascente della ginnastica made in Brindisi, ora il suo talento ha fatto diventare Lavino una certezza sportiva. Nei prossimi giorni lo attende una nuova sfida utile ad arricchire il proprio palmares personale, ma anche pensando al prossimo anno e alle nuove possibilità che si avvicinano. Anche la città sogna in grande, non resterà che attendere i mondiali per sapere se ci sarà la possibilità di gioire ancora.