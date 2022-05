Sulle montagne bresciane "The doctor" difende la testa della classifica

La quarta tappa del Civm - Campionato italiano velocità montagna -, approda sulle montagne bresciane con il 51esimo Trofeo Vallecamonica. Il driver pugliese Angelo ?The Doctor? Loconte sarà ai nastri di partenza della classicissima cronoscalata bresciana al volante della sua Peugeot 308 GTi curata dalla DP Racing di patron Claudio De Ciantis. Sul veloce e tecnico percorso lungo 8.590 metri che collega Malegno all?abitato di Ossimo sino al traguardo a Borno, The Doctor difenderà la testa della classifica di campionato, che condivide con il compagno di team, Gianluca Ammirabile, entrambi a 94 punti.

"Il trofeo Vallecamonica - spiega Loconte - è tra gli appuntamenti più veloci e tecnici del Civm, il piacere di esserci è già tanta roba. Non sarà facile salire a podio. Ai competitors abituali che lottano per il titolo, infatti, si aggiungono fortissimi piloti locali, custodi dei 'segreti' del percorso. Tra questi Stefano Gheza. Premesse bellissime, dunque. Il fondato timore di correre sotto la pioggia mi preoccupa moltissimo. Ma le preoccupazioni sono adrenalina. In bocca al lupo a tutti".

Oggi, venerdì 27 maggio, si apre ufficialmente il weekend di gara con le verifiche tecnico-sportive. Il paddock è come sempre ubicato nell?abitato di Malegno. Sabato alle 9 la prima delle due salite di ricognizione, mentre domenica alla stessa ora il via a gara 1, dove a partire per prime saranno le auto storiche iscritte. Per i concorrenti del Civm entrambe le gare in diretta su ACI Sport TV (228 Sky) ed in live streaming sulla pagina @CIVelocitaMontagna, @acisportofficial, @acisporttv e @TrofeoVallecamonicaofficial. Streaming integrale di gara 2 per tutti i concorrenti.

Il calendario del Civm 2022

8 - 10 aprile 63ª Coppa Selva di Fasano (BR);

29 aprile - 1° maggio 31ª Trofeo Lodovico Scarfiotti (MC);

13-15 maggio 26ª Luzzi - Sambucina Trofeo Silvio Molinaro (CS);

27 - 29 maggio 51ª Trofeo Vallecamonica (BS);

24 - 26 giugno 61ª Coppa Paolino Teodori (AP);

1 - 3 luglio 2021 71ª Trento - Bondone (TN);

15 - 17 luglio 57ª Rieti Terminillo - 55 Coppa Bruno Carotti (RI);

29 ? 31 luglio 48ª Alpe del Nevegal (BL);

12 - 14 agosto 60ªCronoscalata Svolte di Popoli (PE);

26 - 28 agosto 57ª Trofeo Luigi Fagioli (PG), coeff. 1,5;

9 - 11 settembre 64ª Monte Erice (TP), coeff. 1,5;

16 - 18 settembre 67ª Coppa Nissena (CL), coeff. 1,5.