Con la Monte Erice inizia il Campionato Italiano Supersalita di "The Doctor"

L'attesa è ormai finita: con la 66esima Monte Erice che si svolgerà questo weekend, 26, 27 e 28 aprile, prende il via la nuova serie d'élite delle cronoscalate italiane, il Campionato Italiano Supersalita. Ai nastri di partenza della classicissima cronoscalata siciliana, che quest'anno festeggia i 70 anni dalla sua prima edizione, il driver pugliese Angelo "The Doctor" Loconte portare in gara la sua nuovissima Mini Cooper JCW F56 che gareggerà nella classe RSTB 2.0.

Il pilota fasanese, dopo aver dominato la gara tra le vetture di stretta derivazione di serie alla Salita del Costo, disputata per testare il suo nuovo mezzo messogli a disposizione dal team GT Racing, ha lavorato per migliorare il set-up della vettura, grazie al supporto tecnico dalla Baccaro Motorsport di Cataldo Baccaro, che lo seguirà per tutto il campionato.

"L'emozione di questo nuovo format agonistico - dichiara Angelo Loconte -, il Campionato italiano Supersalita, è già sufficiente per essere felice di parteciparvi. Ma non basta. Sapere di dover competere con avversari più bravi e più giovani in un gruppo, quello delle Racing Start Turbo, molto agguerrito mi rende consapevole che l'obiettivo della stagione non potrà essere quello di vincere, ma quello di rendere la vittoria dei miei competitors meno scontata. Il che significa che occorrerà non perdere voglia ed entusiasmo anche di fronte alle inevitabili problematiche di inizio stagione: vettura resa racing partendo da zero. Allora Erice sarà una piacevole opportunità per capire quanto si è dietro alla concorrenza e quante possibilità ci potranno essere per avvicinarsi alla stessa. Insomma, tanta adrenalina".

Il programma della 66ª Monte Erice, che ha validità per il Campionato Italiano Supersalita, il Civm - Sud, il Campionato Le Bicilindriche e il Campionato Italiano Velocità Salita Auto Storiche, vede la giornata di venerdì 26 aprile dedicata alle verifiche tecnico-amministrative mentre sabato 27 aprile è prevista la partenza delle due prove di ricognizione alle 8:00. Nella giornata di domenica 28 invece le due salite di gara a partire dalle ore 8:00.

Calendario Campionato Italiano Supersalita 2024

66ª Monte Erice - 26 aprile - 28 aprile - Erice (TP);

65ª Coppa Selva di Fasano - 10 maggio - 12 maggio – Fasano (BR);

73ª Trento Bondone - 14 giugno - 16 giugno – Trento (TN);

63ª Coppa Paolino Teodori - 28 giugno - 30 giugno – Ascoli (AP)- FIA Hill Climb Cup;

53° Trofeo Vallecamonica - 12 luglio - 14 luglio – Malegno (BS) - FIA European Hill Climb Championship;

59ª Rieti-Terminillo 57ª Coppa Carotti - 2 agosto - 4 agosto – Rieti (RI);

59° Trofeo Luigi Fagioli - 30 agosto – 1° settembre - Gubbio (Pg).