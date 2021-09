Allenamenti individuali: giovane personal trainer lancia “Equipo 25”

Nuova palestra aperta dal 25enne Mario Gervasi, dottore in scienze motorie con esperienza in club professionistici

BRINDISI – A 25 anni, lancia una nuova attività nel mondo del fitness a Brindisi. Nei giorni scorsi ha aperto i battenti “Equipo 25”, la palestra del professionista del benessere Giovanni Gervasi, dottore in scienze motorie e personal trainer di secondo livello “Fipe”. Si tratta di un’iniziativa concepita con la volontà di evidenziare il team spiriti fra il personal trainer ed il cliente, basato su dialogo e complicità, per rendere l’allenamento un’esperienza che miri al benessere della persona.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Equipe 25 è un concentrato di personal training one to one, personale training small group, ricondizionamento motorio, functional training, ginnastica posturale. Gervasi, nonostante la giovane età, ha già maturato un duratura esperienza nella preparazione fisica di atleti e club professionistici.