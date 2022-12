Album “Panini”: il collezionista "Doc" Enzo Giunta allarga la rete di appassionati

BRINDISI – Si allarga nel Brindisino il “club” di collezionisti dell’album di figurine Panini, che ha il suo capofila in Vincenzo Giunta. Da alcuni giorni è partita la collezione della raccolta 2022-2023. Dal suo ufficio in via San Martino della Battaglia, al rione Santa Chiara, Giunta è il fulcro di una rete di scambi di figurine che coinvolge bambini e adulti di ogni età. Un’avventura iniziata un paio di anni fa raccoglie sempre più proseliti sia nel capoluogo che nei Comuni della provincia.

“Brindisi - afferma Giunta - è una città di collezionisti puri. Gente perbene ed educata. In tutta Italia conoscono la nostra realtà. Ora puntiamo a diventare ancora di più numerosi in città, certo che si avvicineranno anche altre persone dalla provincia. A tal proposito vorrei menzionare l’amico Vito Lapenna di Carovigno, che da poco si è aggiunto alla nostra ‘combriccola’ di collezionisti, di cui facevano già parte, fra gli altri, due grandi appassionati come Michele Spinosa di Carosino (Taranto) e Giuseppe Barbieri di Manduria (Taranto)”.

E proprio con l’intento di coinvolgere sempre di più la provincia, Giunta, dopo il successo del raduno “Città di Brindisi” svoltosi lo scorso ottobre, riproporrà il meeting di Ostuni e ne organizzerà altri a Mesagne, Carovigno e San Pietro Vernotico. “Quella per gli album – spiega Vincenzo – è una passione che, come ripeto più volte, non conosce età. I ‘grandi’ tornano ai tempi della loro infanzia, quando incollano una figurina nel suo riquadro. Per questo sono sempre pronto a dare una mano a chi ha bisogno di completare le proprie collezioni. Più siamo e più ci divertiamo”.