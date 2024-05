"Palma d'oro al merito tecnico": premiato l'ex pugile Antonio De Vitis

BRINDISI – Importante riconoscimento per Antonio De Vitis. L’ex pugile brindisino, più volte campione intercontinentale, ha ricevuto a Roma la “Palma d’oro al merito tecnico”. L’onorificenza ha tre distinti gradi, e può essere conferita ai tecnici sportivi che si siano distinti per l’ottenimento, da parte dei loro atleti o squadre, di risultati di alto livello nazionale o internazionale, nonché per il rilevante contributo fornito per l’aggiornamento tecnico e per lo sviluppo dell’attività giovanile e ai Tecnici Sportivi stranieri particolarmente meritevoli per aver operato in favore dello Sport Italiano.

L’onorificenza della Palma al Merito Tecnico può essere concessa una sola volta per ogni distinto grado e la concessione avviene per gradi successivi di merito. Tra la concessione della Palma di bronzo e della Palma d’argento deve intercorrere un periodo di almeno 4 anni e tra la concessione della Palma d’argento e della Palma d’oro deve intercorrere un periodo di almeno 7 anni.

Nel febbraio 2021, De Vitis è stato eletto consigliere federale degli atleti nazionali della Fpi (Federazione pugilistica italiana). Dopo aver lasciato l’attività agonistica, De Vitis ha aperto una palestra.

