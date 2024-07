Canottaggio, campionati italiani master: doppio oro per Daniele Crastolla

BRINDISI - Si è svolto sabato 29 e domenica 30 giugno, sulle acque del lago di Candia (Torino), il campionato italiano master di canottaggio 2024. Daniele Crastolla atleta dei Vigili del fuoco di Brindisi della sezione Canottaggio, seguito dal direttore tecnico Antonio Coppola, ottiene 2 titoli italiani. E’ una certezza perché sono più di 10 anni che si conferma campione nella specialità del singolo.

Campione d'Italia nel singolo (1×) Master B maschile: dopo una gara dominata fin dal primo colpo, l'atleta brindisino passa per primo sul traguardo, ottenendo il primo alloro di giornata-

Campione d'Italia nel quattro di coppia (4×) Master A maschile: gara vinta con scioltezza insieme ad altri 3 atleti della Canottieri Pontedera allenata da Pettinari Leonardo, ex campione nazionale, Daniele Crastolla ottiene il secondo successo di giornata.

Ottimo il risultato ottenuto dal gruppo sportivo dei vigili del fuoco "Carrino" di Brindisi della sezione Canottaggio che con un solo atleta porta a casa 2 titoli di campioni d'Italia.

Il prossimo appuntamento remiero in programma per il Gruppo Sportivo è il Festival dei Giovani per atleti dai 10 ai 14 anni, presso le acque della Schiranna (Varese) dal 4 al 7 luglio. E la settimana successiva, sempre sulle acque dello stesso lago, si terranno i campionati Italiani per categorie Under 17 - Under 23 - Under 23 Pesi Leggeri ed Esordienti.

