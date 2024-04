Padel, Serie B femminile: il Bellaria Brindisi supera per 3-0 il Circolo Tennis Vicenza

Vittoria esterna per il Bellaria Padel Brindisi, che nella seconda giornata del campionato di Serie B femminile supera con un secco 3-0 il Circolo Tennis Vicenza e si porta in testa alla classifica. Dopo la vittoria nella prima giornata contro il San Benedetto del Tronto, le ragazze allenate da coach Marc Salart si sono superate in trasferta con una prova superba e mettendo in campo una netta superiorità tecnica e tattica che hanno permesso di ottenere un risultato importante.

Nel primo incontro la coppia formata dalla giovanissima Flavia Coppola (Nazionale Under 18) e dalla spagnola Sara Fuentes ha avuto la meglio sulle avversarie con un secco 6-1, 6-2 che non ammette repliche. Grande aggressività sin dall’inizio per le ragazze del Bellaria che hanno lasciato solo 3 games alle avversarie. Ancor più netto il risultato del secondo incontro, che ha visto le brindisine Francesca Pezzillo e Marina Garsia superare le ragazze del Vicenza con il punteggio di 6-1, 6-0. Troppo forti le ragazze pugliesi che hanno disputato un match a senso unico senza mai dare nessuna chances alle vicentine.

Nella terza partita l’esperta Silvia Storari e Marina Garsia hanno completato l’opera vincendo anche loro in soli due set (6-4, 6-2) e firmando una netta vittoria che fa classifica e migliora il morale alle ragazze del Bellaria Brindisi. Una vittoria schiacciante che fa ben sperare per il prosieguo del campionato. Grande soddisfazione per il direttore sportivo Francesco Giorgino che ha accompagnato le ragazze in questa lunga trasferta, le scelte delle atlete ed il buon lavoro in palestra stanno dando i frutti sperati.

Queste le parole di coach Marc Salart al termine della giornata: “Abbiamo disputato una buona partita e le ragazze sono state sempre concentrate. Il punteggio dei match non deve ingannare perché sono state partite combattute e le nostre atlete sono state sempre solide. Per la prossima partita di sabato contro Novara stiamo aspettando la disponibilità della Canovas, che è la nostra spagnola di punta. E’ stata male a livello fisico ultimamente con un virus intestinale e speriamo di poterla recuperare. Con lei abbiamo grande possibilità di vittoria. Questa squadra ogni giorno va sempre meglio perché anche come gruppo ci conosciamo di più e stiamo crescendo. Un aspetto molto importante se si vogliono raggiungere risultati importanti”.

Ora però non bisogna abbassare la guardia dal momento che sabato 6 aprile alle ore 11.00 presso lo Sporting Club Bellaria Brindisi di via Appia ci sarà il match clou della terza giornata proprio contro Novara, una delle formazioni più forti d’Italia e che potrà dare una impronta ben precisa per il passaggio al turno successivo dei play off. Infatti la formula prevede che le prime due classificate di ognuno dei quattro gironi si giocheranno la promozione in Serie A con la formula dei play off. "Servirà sabato il supporto del tifo di casa per spingere le ragazze ad un’altra importante vittoria, spiegano dalla società.

Nel frattempo il club annuncia l’ingresso in società di Dario Recchia, già dirigente di alto profilo nella Dinamo Basket Brindisi di Serie B che assumerà il compito di general manager della squadra femminile del Bellaria per attivare ed organizzare al meglio la struttura dirigenziale della società.