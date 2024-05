Pallamano, Play-Off Scudetto: la Sidea Group Junior Fasano vola in finale

La Sidea Group Junior Fasano chiude la pratica Semifinali in Gara 2, sconfiggendo tra le mura amiche l’Alperia Black Devils per 37-29, ed accede per la terza volta consecutiva, l’ottava nelle ultime undici stagioni, alle Finali Scudetto.

Match di fatto senza storia quello vissuto nel Palazzetto dello Sport di contrada Vigna Marina, con l’equilibrio che resiste solo nei primissimi minuti: la compagine biancazzurra infatti al 12’ è già sul +5 (11-6), divario poi più che raddoppiato nel quarto d’ora successivo, quando Flavio Messina e compagni si attestano sul +11 (20-9 al 26’), grazie alla solita solidità difensiva ed alla buona vena in attacco di tutti i protagonisti. Chiusa la prima frazione sul 21-10, la Junior controlla agilmente la gara anche nella ripresa, con il Merano che finisce sotto di 14 (26-12 al 36’), per poi risalire con un break di 5-0 fino al -9 (26-17 al 40’), senza però andare oltre nel recupero.

La parte conclusiva dell’incontro non vede infatti più variare il distacco in maniera significativa, con la sirena che sigilla il punteggio sul 37-29 a favore del team fasanese, che può dunque festeggiare con il proprio caloroso pubblico l’ennesima finale di questo lungo periodo felice. Per conoscere l’avversario dell’atto conclusivo occorrerà però attendere sabato prossimo, 25 maggio, quando si disputerà Gara 3 dell’altra semifinale tra Brixen e Conversano, in parità nella serie con un successo a testa. Gara 1 delle Finali si disputerà in ogni caso il 29 maggio, in terra alto-atesina o al Pala San Giacomo, mentre la seconda e l’eventuale terza partita saranno in programma nel Palazzetto dello Sport di contrada Vigna Marina, rispettivamente il 1° ed il 3 giugno.

"Il nostro piano era quello di chiudere la partita il prima possibile per evitare qualsiasi imprevisto – dichiara il vice allenatore biancazzurro Giuseppe Crastolla – e lo abbiamo fatto alla grande. Nella ripresa abbiamo commesso qualche errore tecnico, ma nel complesso la squadra è stata solida dall’inizio alla fine, anzi lo è stata dall’inizio dell’anno, meritandosi pienamente questa finale. Ora attendiamo il nostro avversario e sicuramente non sarà molto importante avere due giorni in più per preparare Gara 1 rispetto alla nostra sfidante, poiché sia Bressanone e che Conversano sono squadre molto forti, e le motivazioni quando c’è da lottare per lo Scudetto forniscono sempre energie supplementari. Sono in ogni caso convinto che chiunque affronteremo, ci faremo trovare pronti a difendere il tricolore".

Tabellino

Sidea Group Junior Fasano-Alperia Black Devils 37-29 (21-10 p.t.)

Sidea Group Junior Fasano: Ciaccia, Torbjorsson 3, Angiolini 2, Pugliese 7, Leban, Messina 1, Boggia, Nardelli, Gallo, Cantore 4, Marinho Da Cunha 6, Beharevic, Knezevic 9, Legrottaglie, Corcione 5, Rubino. All.: Vito Fovio.

Alperia Black Devils: Romei 4, Visentin, Gerstgrasser 4, Stricker, Fasanelli, Wolf 7, Colleluori, Wierer 4, Raffeiner 5, Martini 1, Haj Frej, Milovic, Glisic-Gligorijevic 1, Starcevic 3. All.: Eduard Von Grebmer. Arbitri: Rhim-Plotegher.