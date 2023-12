Pallamano: semifinale Supercoppa, Sidea Group Junior Fasano sconfitta dalla Alperia Black Devils Merano

Nella Casa della Pallamano di Chieti, è l’Alperia Black Devils Merano a guadagnarsi l’accesso alla finale della Supercoppa 2023, grazie al successo per 26-29 in semifinale contro la Sidea Group Junior Fasano, che paga in particolare un approccio sbagliato nella ripresa. Pronti via e sono i campioni d’Italia in carica a cercare subito l’allungo portandosi sul doppio vantaggio, gli alto-atesini reagiscono però con un break di 0-3 tra 8’ ed 11’, ribaltando lo scenario (6-7). Da qui in avanti si procede sui binari dell’equilibrio sino al parziale di 3-0 da parte dei biancazzurri che al 23’ si riportano sul +2 (12-10), che diventa +3 al 26’ (14-11). Gli uomini di Prantner rientrano comunque prima dell’intervallo, rimontando fino alla parità (15-15), per poi subire sulla sirena il goal del 16-15 di Flavio Messina e compagni. Particolarmente decisivo per le sorti del match, come accennato, si rivela dunque l’inizio del secondo tempo, dove si registra un break di 0-4 del Merano, ed una contestuale serie di errori da parte dei fasanesi, che finiscono prima sotto di 3 (16-19, e poi sul -4 (17-21 al 40’). Lentamente la Junior riesce comunque a tornare in partita, ritrovando la parità al 47’ (23-23), ma i diavoli neri sono più lucidi nel finale, quando, portandosi dal 24-24 al 24-26 del 56’, spostano definitivamente l’inerzia della contesa dalla propria parte. Nei frangenti conclusivi infatti il team meranese non si fa più raggiungere, chiudendo la sfida sul 26-29 e qualificandosi alla finale in programma alle 17 di domani contro la Raimond Ego Sassari, che ha invece sconfitto nell’altra semifinale il Brixen per 32-28. L’acciaccata compagine fasanese torna dunque in Puglia, dove preparerà da subito la trasferta di Bressanone di mercoledì 20, quando si giocherà il recupero dell’11^ giornata della Serie A Gold, che concluderà un 2023 comunque felice per il sodalizio biancazzurro.

"Abbiamo commesso troppi errori e leggerezze – dichiara coach Vito Fovio – ed in queste partite da dentro o fuori questo genere di situazioni, come il black-out in avvio di seconda frazione, si pagano caro. Il Merano ha sbagliato meno di noi ed ha vinto il match, sfruttando anche le nostre continue inferiorità numeriche per 2’. Purtroppo è andata così, ma non abbiamo tempo per piangerci addosso perché mercoledì ci attende già un’altra battaglia a Bressanone per restare in testa al campionato".

Tabellino

Sidea Group Junior Fasano-Alperia Black Devils Merano (16-15 p.t.)

Sidea Group Junior Fasano: Torbjorsson 3, Angiolini 6, Amato, Pugliese 4, Leban, Notarangelo 2, Messina, Boggia, Gallo, Cantore 3, Beharevic, Knezevic 8, Cedro, Legrottaglie, Corcione. All.: Vito Fovio.

Alperia Black Devils Merano: Fadanelli 2, Romei 5, Visentin 2, Gerstgrasser 2, Stricker, Fasanelli, Wolf, Colleluori, Wierer, Raffeiner, Martini 1, Haj Frej, Nunez 2, Milovic 7, Gligic-Gligorijevic, Cuello 8. All.: Juergen Prantner. Arbitri: C. Cardone-L. Cardone