Pallamano, serie A Gold: la Sidea Group Junior Fasano ospita lo Sparer Eppan

FASANO - Via al rush finale della regular season per la Sidea Group Junior Fasano, che alle ore 19 di sabato, 6 aprile, ospiterà lo Sparer Eppan nel match valido per la 22esima giornata della Serie A Gold 2023/24. La sfida, che si disputerà nel Palazzetto dello Sport di contrada Vigna Marina, è certamente importante per entrambe le compagini, pur motivate da obiettivi diversi, il miglior piazzamento possibile in ottica Play-off scudetto per i " Ovviamente si tratta di una partita da vincere – dichiara coach Vito Fovio – ma non dobbiamo commettere lo stesso errore fatto ad esempio contro il Rubiera, cioè di sottovalutare l’impegno, partendo male e ritrovandoci a rincorrere. Non sempre può andar bene. Vedo comunque i miei ragazzi concentrati e pronti, dopo l’ultima pausa del campionato, alla serie di sfide decisive che ci attende".

L’incontro, che sarà trasmesso gratuitamente in live streaming (link www.youtube.com/watch?v=C-Wehimx_oI), sarà arbitrato dai sig.ri Francesco Simone e Pietro Monitillo, con la presenza del sig. Luigi Visciani, commissario federale.

Si ricorda che sarà possibile accedere al Palazzetto dello Sport solo tramite percorso pedonale accedendo dall'ingresso sito nella strada comunale San Lorenzo, con la possibilità di parcheggiare nella vicina palestra Zizzi, o nelle adiacenti via Campioni D'Italia 2014, via Rita Levi Montalcini e via Rodolfo Falcolini. È comunque fortemente consigliato giungere a piedi, al fine di evitare problemi di viabilità, essendo la struttura sportiva a pochi passi dal centro cittadino.

Il costo del biglietto per assistere al match è di 5 euro (ridotto di 3 euro per ragazzi tra i 14 ed i 18 anni, gratuito per gli under 14).

Il quadro completo del 9° turno di ritorno: Teamnetwork Albatro-Conversano, Carpi-Alperia Black Devils, Bozen-Trieste, Secchia Rubiera-Macagi Cingoli, Cassano Magnago-Brixen, Sidea Group Junior Fasano-Eppan, Raimond Ego Sassari-Pressano (7/04).