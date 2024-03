La Sidea Group Junior Fasano torna in testa alla classifica della Serie A Gol

FASANO - La Sidea Group Junior Fasano fa suo il recupero della prima giornata di ritorno sconfiggendo a domicilio la Macagi Cingoli con il punteggio di 27-30, e torna, almeno momentaneamente, in testa alla classifica della Serie A Gold 2023/24.

Nel primo tempo le due squadre si alternano costantemente nella conduzione del match, con i biancazzurri primi ad andare sul + 2 (3-5 al 6’), poi ribaltato dal parziale di 4-0 dei padroni di casa, che tra il 16’ ed il 21’ passano dal 6-8 al 10-8. La Junior torna successivamente in vantaggio con un analogo contro break (10-12 al 24’), ma il team marchigiano reagisce portandosi sul 13-12 due minuti dopo, prologo del 15-15 con il quale le due compagini rientrano negli spogliatoi all’intervallo.

Decisamente favorevole alla formazione fasanese l’avvio di ripresa, che vede Marko Knezevic e compagni portarsi subito sul +4 (17-21 al 39’), fuga parzialmente ricucita dal Cingoli, che accorcia fino al 19-21, prima del risolutivo allungo degli ospiti, nuovamente sul +4 al 45’ (20-24). Il vantaggio biancazzurro arriva a toccare le sette reti di vantaggio al 54’ (22-29), con i locali che nel finale riescono solo a rendere meno amara la sconfitta, sigillata dal 27-30 della sirena.

Conquistati i due punti, e riguadagnata la vetta della graduatoria in attesa del recupero tra Brixen e Conversano di domani, la Sidea Group tornerà subito al lavoro in vista della sfida in programma alle 18 di sabato a Fasano contro il Bozen.



Tabellino

Macagi Cingoli-Sidea Group Junior Fasano 27-30 (15-15 p.t.)

Macagi Cingoli: D’Agostino, Ciattaglia 5, Mohamed 7, Ottobri, Mangoni 2, Somogyi, Bordoni, Latini, Strappini 2, D’Benedetto 2, Rossetti 6, Santamarianova, Compagnucci, Gigli, Albanesi, Codina Vivanco 3. All.: Sergio Palazzi.

Sidea Group Junior Fasano: Torbjorsson 2, Angiolini 7, Pugliese 2, Leban, Messina, Boggia 1, Nardelli, Cantore 3, Marinho Da Cunha 4, Beharevic, Knezevic 11, Legrottaglie, Corcione, Rubino. All.: Vito Fovio.

Arbitri: Dionisi-Maccarone.



Classifica

Sidea Group Junior Fasano 31, Brixen* 30, Alperia Black Devils e Bolzano 28, Conversano* 27, Cassano Magnago 24, Raimond Ego Sassari 23, Sparer Eppan 15, Macagi Cingoli, Trieste 12, Pressano 9, Secchia Rubiera 7, Carpi 6. *Una partita in meno, recupero Brixen-Conversano domani, 6/03.

Prossimo turno (20°, 9/03): Teamnetwork Albatro-Pressano, Secchia Rubiera-Alperia Black Devils, Macagi Cingoli-Conversano, Carpi-Brixen, Sidea Group Junior Fasano-Bozen (ore 18), Cassano Magnago-Sparer Eppan, Raimond Ego Sassari-Trieste.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui