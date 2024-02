Pallamano, trasferta in terra sarda per la Sidea Group Junior Fasano

FASANO - Reduce da due successi consecutivi, la Sidea Group Junior Fasano è chiamata alla continuità nella non semplice trasferta in Sardegna contro la Raimond Ego Sassari, che alle 18.30 di sabato, 24 febbraio, ospiterà al PalaSantoru il match valido per la 5^ giornata di ritorno della Serie A Gold 2023/24. Dopo la brillante prova contro il Cassano Magnago, Flavio Messina e compagni sono dunque attesi da un altro scontro diretto fondamentale per la corsa Play-off, obiettivo anche della compagine isolana, reduce da quattro vittorie di fila e con la bacheca arricchita dalla Supercoppa conquistata a dicembre.

"Il Sassari sta attraversando un buon momento e conosciamo le difficoltà dell’impegno – dichiara coach Vito Fovio – ma noi vogliamo fortemente fare punti, consapevoli di quanto potrebbero rivelarsi pesanti e decisivi per accedere al post season e con il miglior piazzamento possibile. Sarà una battaglia ma siamo pronti a giocarci le nostre chances".

La partita, che sarà trasmessa gratuitamente in diretta streaming su PallamanoTv al link www.youtube.com/watch?v=t3OIwqiL4_g, sarà arbitrata da Marcello Carrino e Stefano Pellegrino, con la presenza del commissario Luigi Visciani. Completano il quadro del 18° turno le partite Teamnetwork Albatro-Trieste, Secchia Rubiera-Conversano, Macagi Cingoli-Pressano, Carpi-Sparer Eppan, Cassano Magnago-Bozen e Alperia Black Devils-Brixen.

La società biancazzurra comunica, infine, che Martin Alejandro Amato non fa più parte della Sidea Group Junior Fasano, essendosi trasferito in Germania nel TV Homburg 1878. All’atleta argentino l’augurio di migliori fortune professionali per il prosieguo della carriera.

