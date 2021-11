Pallanuoto, il campioncino brindisino esordisce in campionato e in Europa

BRINDISI - Francesco De Totero, per gli amici "Chicco", ha 17 anni, viene da Brindisi e gioca a pallanuoto. Fa il portiere, difende la porta della TeLiMar, società palermitana che milita in serie A1. In questi giorni il campioncino ha fatto il suo esordio in campionato e in Europa. BrindisiReport ripercorre la sua storia, dagli esordi ai primi importanti obiettivi raggiunti.

Francesco De Totero all'età di 7 anni ,dopo tre mesi di nuoto, ha iniziato la sua attività pallanuotistica, presso la Centro Sport Brindisi, scoperto come portiere da coach Dino Corbelli. Dopo tre anni si è trasferito,sempre a Brindisi, presso la Fimco Sport, allenato sempre da coach Dino Corbelli. Successivamente, sempre presso la Fimco Sport, ha avuto la fortuna di conoscere coach Francesco Carbonara, con il quale ha potuto crescere sportivamente, vincendo il titolo di vice campioni nel campionato regionale pugliese, under 13 e under 15. Contemporaneamente è stato selezionato per la rappresentativa pugliese al trofeo delle regioni nazionale, con la guida di coach Gaetano del Giudice e coach Giuseppe Marzullo.

Grazie a coach Francesco Carbonara all'età di 13 anni Del Totero ha potuto giocare oltre che nelle categorie di appartenenza, anche nella categoria dei grandi della serie C. Seguendo sempre il suo coach Francesco Carbonara presso la società Mediterraneo di Taranto, ha poi, dopo il primo lockdown, grazie sempre a coach Carbonara, avuto l'opportunità di fare un provino presso la TeLiMar pallanuoto di Palermo, supervisionato da coach Gu Baldineti per quanto concerne la squadra di A1 e coach Ivano Quartuccio per le giovanili. Ovviamente i ringraziamenti del giovane vanno soprattutto al presidente della TeLiMar, Marcello Gilberti, il quale ha permesso la crescita del brindisinoin una società importante.

Dopo un anno di allenamento duro, in questo 2021 ha potuto esordire come secondo portiere della prima squadra di A1,giocando nel campionato regolare. E proprio ieri (mercoledì 10 novembre 20219 ha esordito nel campionato di Len Cup Europea, giocando un quarto di tempo e contribuendo con tutti i suoi compagni di squadra al passaggio successivo, la semifinale.