Calcio a 5, campionato Asi: il "Panificio Consenti" porta Brindisi sul tetto d'Italia

BRINDISI – La squadra del “Panificio Consenti Brindisi” è campione d’Italia Asi (Associazioni sportive sociali italiane). Il traguardo è stato tagliato a Torino, in occasione delle finali nazionali che si sono disputate dal 13 al 16 giugno, nel trentennale dell’ente di promozione sportiva che ha stabilmente raggiunto il più alto

gradino della classifica nazionale in quanto a rappresentatività tra gli Eps riconosciuti dal Coni e da Sport e Salute.

Nel settore calcio a cinque maschile, la compagine brindisina, già vincitrice della finale regionale pugliese, ha fatto un capolavoro tecnico e atletico. Dopo aver superato il girone di qualificazione, in finale si sono imposti per 7-6 contro il Comitato As di Pescara.

La squadra: Giuseppe Lonoce (capitano), Andrea Martella, Marco Bari, Salvatore Dino Cannistrà, Antonio Di Giulio, Luigi Greco e Roberto Passarelli.

