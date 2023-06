Partita la 37esima edizione della Brindisi - Corfù: 83 equipaggi in gara

BRINDISI - Su 87 equipaggi iscritti, ne sono partiti 83. A mezzogiorno di oggi (domenica 11 giugno) è scattato lo start della 37esima edizione della regata internazionale Brindisi - Corfù. Le barche si sono allineate nel porto esterno, sospinte da un vento che soffia da nord nord ovest. I maxi, le imbarcazioni più grosse e performanti, dovrebbero arrivare nel porticciolo di Kassiopi nella tarda serata di oggi. Per le prime luci di lunedì dovrebbero arrivare anche gli ultimi ritardatari.

"Verve - Camer" del Circolo della vela "Ecoresort le sirene" proverà a bissare il successo dello scorso anno, quando impiegò circa 12 ore per tagliare la linea del traguardo. Fra le sfidanti più accreditate anche un habitué della regata: Idrusa dei fratelli Montefusco, che nel 2022 arrivò per prima in tempo reale (ma le classifiche vengono stilate sulla base del tempo compensato.

Partecipano alla regata anche equipaggo provenienti da Grecia, Messico, Svizzera, Turchia, Bulgaria e Croazia. L’organizzazione dell’evento è del Circolo della Vela Brindisi e del Marina Gouvia Sailing Club.