Partenza all'alba per la Brindisi-Corfù: 79 equipaggi al via

BRINDISI – C’era sì vento, ma le raffiche di maestrale erano meno impetuose rispetto a ieri. Alle 6 di oggi (lunedì 13 giugno) è partita la regata internazionale Brindisi-Corfù, giunta alla 36esima edizione. Settantanove le imbarcazioni al via, su un totale di 81 iscritti. Come di consueto la gara, organizzata dal Circolo della vela di Brindisi, è partita dal porto esterno di Brindisi, fra la diga di Punta Riso e Costa Morena est. Quest’anno, per la prima volta, gli equipaggi si sono inizialmente diretti verso il litorale nord, fino a raggiungere una boa piazzata al largo di Apani. Da lì si sono diretti verso il porto di Kassiopi, meta finale della traversata. In serata dovrebbero arrivare le prime barche. Per conoscere il vincitore bisognerà però aspettare la compilazione delle classifica in tempo compensato.