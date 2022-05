Figurine Panini: un ex campione del mondo ospite del collezionista Enzo Giunta

BRINDISI – Anche Pedro Pablo Pasculli è un appassionato di album di figurine Panini. L’ex calciatore argentino, campione del mondo nel 1986 in Messico, stamattina (mercoledì 11 maggio), ha fatto una capatina a Brindisi, dove è andato a trovare Enzo Giunta, punto di riferimento di numerosi collezionisti. Pasculli ha militato in Serie A con la maglia del Lecce. Al crepuscolo della sua carriera, nella seconda metà degli anni ’90, ha anche indossato la maglia del Brindisi Calcio, nel campionato di Eccellenza.

Residente tuttora nel Salento, è attualmente allenatore del Lanciano. Colpito dalla collezione storica di album e cimeli che Giunta custodisce nei suoi uffici al rione Santa Chiara, Accompagnato da Piero, Patrizio e Giorgio, collezionisti di Trepuzzi, Pasculli ha autografato una sua figurina della stagione 1985-86. Si aggiunge così un appassionato a una rete di collezionisti tessuta da Enzo Giunta, che conta circa 250 persone. “E’ stato un onore – dichiara Giunta – accogliere un campione del calibro di Pasculli. Sempre più persone si avvicinano al collezionismo di figurine. Ringrazio per il supporto gli amici Luigi Ficelo, nato a Foggia ma residente in provincia di Verona, e Marco Vilazzo, residente in provincia di Chieti”.