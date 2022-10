Pesistica categoria 49 chili, oro per Francesco Picoco

BRINDISI - Il comitato provinciale Acsi di Brindisi esprime "le più vive felicitazioni a Francesco Picoco per il risultato ottenuto nella giornata di ieri (domenica 30 ottobre, ndr) con il suo primo oro personale e la conquista del titolo di campione italiano 'para powerlifting' di pesistica categoria 49 kg".

Acsi "conosce bene la professionalità, la competenza e l’impegno che caratterizzano lo stile di Picoco, più volte docente per il comitato provinciale Acsi di Brindisi per lo sport adattato in vari corsi formativi che Acsi ha curato sul territorio".

Quello di Francesco Picoco è un percorso iniziato molto prima dell’arrivo dei prestigiosi risultati di questi anni; in un mondo che lo ha sempre affascinato e che l’ha aiutato, come raccontato dall’atleta in prima persona, a migliorare la propria postura e la consapevolezza corporea nella vita di ogni giorno.

Tutti in Acsi "siamo strenuamente convinti, utilizzando le stesse parole del neo campione italiano, che questo trionfo sia solo l’inizio di un percorso nuovo e che il suo talento e impegno possano dare ancora molte soddisfazioni all’atleta Picoco ed all’intero settore pesistica". "Una disciplina che consiglio a tutti anche come base per accompagnare ogni altra disciplina sportiva", dice Picoco.