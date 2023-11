Pesistica paralimpica, ai campionati italiani medaglia d'argento per un mesagnese

CATANIA - Nel capoluogo etneo si sono concluse le finali dei campionati italiani assoluti di "para powerlifting". Dopo le competizioni femminili di sabato, ieri (domenica 19 novembre) all’International airport hotel, sono andate in scena le gare maschili. Nella categoria 80 kg, il mesagnese Daniele Magrì (35 anni a dicembre) della Asd Magnitudo di Mesagne, ha conquistato la medaglia d’argento nella finale dei Campionati italiani assoluti di pesistica paralimpica, avendo alzato ben 97 kg. Medaglia d'oro per Donato Telesca, che ha registrato il nuovo record italiano con 206 kg.

Presenti alla competizione, organizzata dalla Polisportiva Giuseppe Primo, anche il delegato federate Salvatore Scarantino, il presidente del Comitato Sicilia, Salvatore Parla, la delegata provinciale Cip, Cristina Greco, e il deputato Giuseppe Lombardo, che hanno premiato i neo campioni Italiani. Presenti anche i vertici della Direzione nazionale paralimpica, il dt Sandro Boraschi, e i tecnici Filippo Piegari e Antonio Di Rubbo.

Grande soddisfazione per Daniele Magrì, che ha svolto con determinazione una nuova sfida. Quest'ultima è servita non solo per testare il livello sportivo raggiunto, ma anche per accrescere il bagaglio d'eseperienza nella propria vita. Ora bisognerà proseguire (e mai mollare) verso nuovi traguardi, puntando a vincere i campionati successivi.

Info sulla disciplina

La pesistica paralimpica o para powerlifting è la disciplina sportiva del sollevamento pesi adattata per gli atleti disabili, riconosciuta e regolata dall'Ipc. L'anno 0 per questo sport è considerato il con un regolamento ad hoc. Nel 2011 è iniziata l'attività nazionale gestita dalla Federazione italiana pesistica riconosciuta dal Cip (Comitao italiano paralimpico) nel 2016. È prevista una sola classe ma gli atleti competono in diverse categorie di peso. Può essere praticata da atleti con amputazioni, celebrolesione, paraplegia, tetraplegia e altre disabilità motorie.

Il gesto prevede la distensione su panca piana da una posizione supina per cui l'atleta, al comando 'start' dell'ufficiale di gara, solleva il bilanciere a braccia distese, lo porta al petto fermandolo per 1 secondo e lo riporta in alto a braccia distese, riappoggiandolo ai supporti (rack). La competizione si effettua secondo il 'round system', ossia: al momento della pesatura l'atleta (o il suo tecnico) dichiara il peso di partenza e l'altezza del rack. Per il primo tentativo è previsto un solo cambio (passaggio) di peso, e può essere maggiore o minore di quanto dichiarato entro un limite di 7 kg. Subito dopo l'alzata l'atleta deve comunicare all'ufficiale di gara la misura della seconda alzata, ma deve farlo entro un minuto; trascorso questo tempo viene assegnato lo stesso peso (in caso di prova non valida) o un kg in più (in caso di prova valida). Al terzo sono consentiti due passaggi, a patto che l'atleta non sia già stato chiamato in pedana.