Atletica. Medaglia d'oro per Pino Iaia: sanvitese da applausi agli Europei

SAN VITO DEI NORMANNI - Sale sul tetto d'Europa, in Portogallo, il sanvitese Giuseppe (Pino) Iaia, conquistando la medaglia d'oro nella 5000 metri di marcia (Categori M65+) agli European Master Athletics Championships Indoor. Iaia ha tagliato il traguardo dopo 28 minuti e 51 secondi: “Salire sul podio più alto, per uno che come me vive alla giornata – questo il suo primo commento - non ha prezzo. Nel mio piccolo, ho sentito di rappresentare qui in Portogallo il mio paese, la mia provincia, la mia regione ed insieme ad altri la mia Italia”.

La città di Braga in Portogallo, è stata il teatro dell’evento numero 13 dei Campionati Europei Indoor Master, dal 20 al 27 febbraio 2022. L’ultima edizione fu quella del 2018 che si svolse a Madrid, mentre invece non si è svolta l’edizione numero 12 del 2020 a causa della pandemia di Covid-19. 131 gli atleti provenienti dall'Italia. Sulla medaglia d'oro di Iaia così hanno commentato il sindaco di San Vito dei Normanni, Silvana Errico e il consigliere delegato allo sport, Luciano Cavaliere: “Il suo impegno e la sua tenacia gli hanno fatto raggiungere un traguardo che merita e rappresentano un esempio importante per i giovani”.

Ritorna in Italia, Pino Iaia, lasciando ad amici e familiari questo commento su facebook: "Si ritorna in Patria, un altro ricordo bellissimo finisce nella valigia delle nostre memorie di vita. Grazie veramente a tutti tutti tutti. A coloro che hanno creduto in me solo guardandomi in faccia. La famiglia Veccari ed a Francesco Fumarola ma specialmente e soprattutto alla mia famiglia ed a chi mi vuole veramente bene. Infine, ringrazio una persona che ne ha passate tante ma resta sempre in piedi, perde qualche battaglia ma poi riparte, perde qualcosa ma poi ritrova la felicità e quello sono io. Un abbraccio e fate sport perchè è il miglior farmaco della vita".