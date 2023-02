Il polo liceale “Marzolla Leo Simone Durano” colleziona successi alle gare di Corsa Campestre

BRINDISI - Disputate nella mattinata di ieri, 1 febbraio, le gare di corsa campestre a Brindisi, che hanno visto partecipare vari studenti e studentesse delle scuole secondarie di secondo grado. Fase provinciale, sulla pista del Rione Paradiso, in strada per Contardo. Referente per il Marzolla Leo Simone Durano il prof. Andrea Spedicati, presente ed attivo anche il prof. Domenico Cainazzo. Tanti all'attivo degli studenti del nostro Polo Liceale i successi.

Si sono affrontate le categorie " allievi" maschile e femminile (classe 2006, 2007, 2008) e " juniores" ( classe 2004, 2005) - partecipazione individuale e di squadra. Giuseppe Pomarico, 1M del Durano ottavo; Andrea Fazzina, 2 E del Marzolla, quindicesimo. Ma veniamo alle donne: si sono distinte Erika Diviggiano, 2B del Marzolla, Virginia Pagano, 3D del Marzolla, Chiara Pomes, 2 D del Marzolla, Alessia Urselli, 2 A del Leo, che hanno guadagnato il terzo posto sul podio e la meritata coppa.

Per la categoria juniores femminile si sono distinte Letizia Chiloiro, 4 E del Marzolla; Giulia Massaro, 4 A del Marzolla; Marianna Piscopiello, 5 C del Marzolla; Ester Torok, 5 E del Marzolla. Tra esse sul podio al primo posto Piscopiello e al terzo Massaro, medaglie meritatissime e orgogliosamente indossate.

Orgoglio anche per tutto il Polo Liceale Marzolla Leo Simone Durano; per il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Carmen Taurino; per i docenti, in una scuola che cerca di sollecitare e promuovere talenti e inclinazioni in ogni campo della formazione.