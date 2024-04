Il Tennistavolo Brindisi punta alla Serie B: domenica la giornata decisiva

BRINDISI - Domenica 7 aprile si conclude l'avventura del quartetto rosa del Tennistavolo Brindisi. La nona e la decima giornata del campionato di Serie Bsaranno fondamentali per stabilire quali delle 5 formazioni pugliesi disputerà l'anno prossimo il torneo di serie B. Le gare inizieranno alle ore 10,00 al Centro Servizi - Piazza D'Angiò a Martina Franca

Nella stagione 2023/24, a contendersi il titolo sono state le compagini di Brindisi, Lecce, Otranto, Martina Franca e Taranto, le 5 formazioni hanno dato vita ad un campionato avvincente ed in alcuni momenti emozionante. Le atlete brindisine Marilù Palmieri, Francesca Longo, Francesca Taveri e Myriam Quarta hanno ben figurato e si apprestano ad affrontare quest' ultimo concentramento con la promessa di ripetere l'esperienza anche il prossimo anno con l'obiettivo di conquistare l'intera posta in palio e vincere il campionato.

"Le emozioni e l' adrenalina che abbiamo provato - affermano la Longo e la Taveri - sono indescrivibili. Non scorderemo tanto facilmente la concentrazione ed il volere dare il massimo ad ogni incontro, questa è stata la nostra prima esperienza che consigliamo di fare a tutte le ragazze che vorranno avvicinarsi a questa disciplina impegnativa che però restituisce tantissime soddisfazioni. Nelle tante cose che abbiamo appreso le principali sono la tecnica dal ns. capitano e tecnico Marilù Palmieri, la tattica e l'esperienza nell'affrontare un incontro da Myriam Quarta e la mentalità vincente dal coach 'Doriano Orfano'".

"Un grande plauso a tutto lo Staff - aggiunge il presidente Montanaro Cosimo - senza una organizzazione societaria di questo livello è molto difficile ottenere certi risultati. Sono soddisfatto per il lavoro fatto sui nostri ragazzi Grasso Samuele, Guadalupi Paolo, Micco Alessandro, Micco Christian e Thomas Bleve, che hanno notevolmente migliorato la loro tecnica e sono pronti per affrontare il campionato di serie D. L'attività non ha pause, stiamo già organizzandoci per stage i tornei e campus estivi".

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui