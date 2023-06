Brindisi - Corfù: 87 barche iscritte. "Speriamo l'anno prossimo di avere numeri più alti"

BRINDISI - Come di consueto la scalinata Virgilio ha fatto da scenario alla cerimonia di presentazione degli equipaggi che prenderanno parte alla 37esima edizione della regata internazionale Brindisi – Corfù. Presenti le autorità locali e la sindaca di Corfù, Merope Hydraiou, con il presidente del Circolo della vela di Brindisi, Gaetano Caso, a fare gli onori di casa.

Fra le 87 barche in gara, sono giunte adesioni anche dalla Grecia, dal Messico, dalla Svizzera, dalla Turchia, dalla Bulgaria e dalla Croazia. Sarà ai nastri di partenza anche “Verve – Camer”, vincitrice dell’edizione 2022. Fra le favorite, come sempre, Idrusa dei fratelli Montefusco. Potrà dire la sua anche Cobalt, della Marina Militare italiana.

Il numero di equipaggi iscritti è in calo rispetto alle edizioni pre Covid, quando si superava senza difficoltà quota cento. “O ci sono 50 equipaggi iscritti, o ce ne sono 150 - afferma il presidente del Circolo della Vela, Gaetano Caso - noi facciamo il massimo. Poi tutto dipende dagli armatori. La situazione è stata quella che è. Adesso la a ripresa è un po’ lenta, ma stiamo vedendo che i numeri ci danno ragione. Sta migliorando la situazione. Speriamo l’anno prossimo di avere numeri più alti. Anche le istituzioni greche si sono rese conto che questa è una manifestazione molto importante. Stiamo lavorando insieme al presidente del circolo greco per far diventare un evento la regata anche a Corfù. Questo è il motivo per cui la sindaca di Corfù è qui".

La regata partirà alle ore 12.00 di domenica 11 giugno dalla parte esterna del porto di Brindisi, mentre l’arrivo è previsto nell’isola di Corfù dopo aver percorso le 104 miglia che separano le coste pugliesi da quelle elleniche. L’organizzazione dell’evento è del Circolo della Vela Brindisi e del Marina Gouvia Sailing Club.