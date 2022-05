Primo torneo di ginnastica ritmica “Città di Mesagne”: in gara 200 atlete

MESAGNE - Si svolgerà sabato 28 maggio, dalle ore 14, presso il palazzetto del Liceo Scientifico di Mesagne, il primo torneo di ginnastica ritmica “Città di Mesagne” e il Trofeo Festa della Ritmica.

L’evento promosso dal comitato territoriale di Brindisi del Centro Sportivo Italiano, ha il patrocinio dell’amministrazione comunale di Mesagne, del Comitato Regionale del Csi Puglia e rientra nelle attività del progetto “Insieme per lo Sport” finanziato dalla Regione Puglia Assessorato allo Sport.

Saranno circa 200 le ginnaste, provenienti dalla provincia di Brindisi e Lecce, che scenderanno in pedana in forma singola, a coppia e per squadra e che si esibiranno davanti al tavolo dei giudici guidato da Silvia Lapomarda. Diverse le specialità che saranno portate in campo dalle ginnaste.