Taekwondo per nonni e nipoti: il maestro Spinelli fra i protagonisti del progetto

BRINDISI - Anche il maestro Cosimo Spinelli, dirigente dell’Asd Pennetta Rosa, dal 19 al 21 maggio, presso il Centro di preparazione Olimpico “B. Zauli” di Formi (Latina), ha partecipato al secondo corso di formazione progetto “Taekwondo Intergenerazionale – lo sport di nonni e nipoti” per l’insegnamento del taekwondo (adatto) agli over 60. Organizzato dalla Fita (Federazione Italiana Taekwondo e finanziata da Sport e Salute.

L’obiettivo generale del progetto è quello di diffondere l’idea che la pratica continua del taekwondo promuove benefici per la salute, relazioni sociali/affettivi e contrasta con successo i fisiologici processi d’invecchiamento e combattere attraverso l’attività fisica il comportamento sedentario.

Obiettivo primario è quello di rendere il taekwondo accessibile a tutti incidendo sulle ragioni, oltre quelle economiche in quanto allontanano dallo sport molte persone, nonché di accrescere la consapevolezza sui benefici dell’attività fisica a livello psico emotivo; miglioramento a livello propriocettivo e cinetico; miglioramento dell’equilibrio e della postura; miglioramento della sicurezza in se stessi ed il rispetto per il prossimo, previene molte malattie comuni nella terza età: osteoporosi, diabete, insufficienza cardiaca e malattie coronariche.

Questo progetto prevede sempre in forma gratuita, una visita medico/sportiva, l’assicurazione e la divisa del Taekwondo “dobok” da far indossare ai partecipanti. Lo staff “Centro Studi” era composto da docenti di altissimo livello: Prof. S. Chiodo, A. Codazzo, M. Barcellona, G. Zito e F. Tonello. Coordinatori dello staff federale: E. Aversano, K. Salvatori e L. Giannini.

A questo importantissimo corso, sono stati invitati i maestri: Cosimo Spinelli e Fernando Melendugno (over 70), per coadiuvare nella pratica, il Grand Master Yong Ghill Park il quale ha detto: ho avuto due Maestri come validi assistenti modello che mi hanno aiutato durante le lezioni.

I nonni interessati possono chiedere informazioni al numero di telefono: 3396925024