L'Adriatic Cup entra nel vivo: il programma delle gare nel week end

BRINDISI - Entra nel vivo l’Adriatic Cup, il grande show della motonautica che da 10 anni si rinnova nel porto di Brindisi. Il campionato mondiale è organizzato dal Circolo nautico Porta d’Oriente, in collaborazione con l’Union Internationale Motonatique e la Federazione Italiana Motonautica. In questo fine settimana (29-30 luglio) sono in programma competizioni, esibizioni, sfilate di imbarcazioni, piloti e bandiere, oltreché iniziative collaterali, interesseranno la città adriatica.

Il programma di oggi

Alle ore 15.30 di oggi (sabato 29 luglio), nel porto esterno, è in programma la Class V2 Gp race.

Alle ore 18, sempre nel porto esterno, si svolgerà la Classes V2 – 3D & 50000 boat parade.

Dalle 18.30 alle ore 19, nel porto interno, è in programma la speed run race.

Le gare di domani

Domani, nel porto esterno, sono in programma le gare finali, cui si potrà assistere dalla diga di Punta Riso.

Alle ore 16 si svolgerà la gara classe V2 Gp.

Il clou arriverà alle 19.30, quando sullo specchio d’acqua schizzeranno gli Uim offshore classe 3d e i FIm offoshore classe 5000, oltre agli Uim offshore classe V2. A seguire la cerimonia di premiazione