Figurine Panini: raduno di collezionisti per la prima volta a Brindisi

BRINDISI - Diventato un’istituzione fra gli appassionati di figurine Panini, Vincenzo Giunta, guardia giurata brindisina, lancia il primo raduno di collezionisti degli album di calciatori mai organizzato a Brindisi. L’appuntamento è per il prossimo 21 novembre (i dettagli saranno resi note nelle prossime settmane). Giunta ne parla in questa intervista in cui presenta anche un quadretto contenente tutte le figurine sul Brindisi calcio mai prodotte dal 1958 ad oggi.

A spiccare i testoni dei calciatori della Brindisi Sport nei gloriosi anni della Serie B, fra il 1972 e il 1976. L’ultima figurina dedicata allo scudetto del Brindisi risale alla stagione 2010/11, quando il Football Brindisi militava in Serie C. Intanto, in attesa dell’uscita dell’album di Serie A 2021/22, Giunta ammazza il tempo completando qualche storica raccolta. Perché per un vero collezionista come lui, c’è sempre qualche album da completare.