Campionato italiano kickboxing: l'Asd Red Dragon ancora protagonista

Francavilla Fontana torna protagonista negli sport da combattimento domenica due aprile grazie agli importanti risultati conquistati dagli atleti della Red Dragon dei maestri Bramato Stefano e Gelo Vincenzo durante la terza tappa valevole per il campionato italiano di kickboxing targato Wkf-Wka svoltasi presso il Palalosito di Corato (Ba). La competizione, con circa 200 fighters partecipanti, ha regalato buone soddisfazioni al Team francavillese , con ben tre atleti vittoriosi in finale.

Tra i principali risultati, la vittoria della 15enne Mastropietro Silvia nella categoria light-contact -50kg , che domina entrambi i round pressando l'avversaria con un continuo susseguirsi di combinazioni gambe-braccia e portando a segno uno spettacolare calcio ad ascia. Nella competizione Coratina trionfa anche la piccola Russo Angelica nella categoria light-contact -40kg, disputando un bellissimo primo round molto tecnico e pulito, riuscendo nel secondo a mantenere un buon ritmo di gara che la porterà a primeggiare su un'avversaria molto agguerrita, ricevendo i complimenti per l' ottima prestazione dall'arbitro centrale.

Ben due podi anche per il dragone Vincenzo Gelo rispettivamente nella categoria del light-contact -70kg e nella categoria della kick-light -70kg, dimostrando in entrambi i match una buona preparazione tecnica unita ad un notevole spirito combattivo. A presenziare alla competizione c'erano i maggiori esponenti di entrambe le federazioni, il presidente Wkf Salvatore Matera e il presidente Wka Italo Scrocchia che soddisfatti per il risultato conseguito e per l'ottima riuscita dell'evento, si impegnano a ritrovare quella costanza che avevano in passato, organizzando continui eventi agonistici in giro per l'Italia, come l'ormai prossimo "Fighter Championship" che si terrà nei giorni 23/24 aprile presso il palazzetto dello sport di Marina di Camerota, gara internazionale che vedrà protagoniste tutte le discipline della kickboxing e del karate/Kung fu."