The Doctor Loconte al Bondone per dimenticare la Coppa Teodori

FASANO – Il portacolori della EptaMotorsport Angelo “The Doctor” Loconte deve subito resettare il cervello e dimenticare la 61ª Coppa Paolino Teodori, che a discapito del buon piazzamento (terzo posto assoluto di gruppo Racing Start Turbo), non lo ha mai visto seriamente in gioco per la vittoria, staccato di oltre 8 secondi a fine gara dal corregionale Oronzo Montanaro assoluto dominatore della tappa marchigiana del CIVM.

Già domani “The Doctor” sarà impegnato nelle verifiche della 71ª Trento Bondone, la cosiddetta Università delle salite per i suoi oltre 17 km di tracciato che da Trento approdano sulla vetta del Monte Bondone.

«Torno da Ascoli con tanta delusione: un podio insoddisfacente. Non solo per la classifica, ma per il divario rispetto a chi mi è stato davanti. Se il Bondone dovesse emettere un altro risultato negativo, dovrò ripensare a continuare in questa categoria. Personalmente, mi aspetto una reazione di orgoglio nella prossima gara. Il morale è a terra. Non ho altro da dire».

La classicissima organizzata dalla Scuderia Trentina, oltre che per il CIVM, è valida per il FIA European Hill Clim Championship e la sua manche unica sarà trasmessa in Live streaming e diretta su ACI Sport TV (228 Sky).

Il calendario del Civm 2022

8 - 10 aprile 63ª Coppa Selva di Fasano (BR);

29 aprile - 1° maggio 31ª Trofeo Lodovico Scarfiotti (MC);

13-15 maggio 26ª Luzzi - Sambucina Trofeo Silvio Molinaro (CS);

27 - 29 maggio 51ª Trofeo Vallecamonica (BS);

24 - 26 giugno 61ª Coppa Paolino Teodori (AP);

1 - 3 luglio 2021 71ª Trento - Bondone (TN);

15 - 17 luglio 57ª Rieti Terminillo - 55 Coppa Bruno Carotti (RI);

29 – 31 luglio 48ª Alpe del Nevegal (BL);

12 - 14 agosto 60ªCronoscalata Svolte di Popoli (PE);

26 - 28 agosto 57ª Trofeo Luigi Fagioli (PG), coeff. 1,5;

9 - 11 settembre 64ª Monte Erice (TP), coeff. 1,5;

16 - 18 settembre 67ª Coppa Nissena (CL), coeff. 1,5.