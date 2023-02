Taekwondo, interregionali: grandi soddisfazioni per l’Asd Prete di San Vito dei Normanni

SAN VITO DEI NORMANNI -. Sabato e domenica scorsi, a Bari, si è svolto il campionato interregionale Puglia presso il Pala Floria con le categorie Cadetti, Junior e Senior. Evento di una certa rilevanza, tanto da registrare la partecipazione di ben 730 iscritti. La Asd del Team Prete di San Vito dei Normannk diretta dai maestri Vanessa Prete, Giuseppe Lanzilotti e dallo storico maestro Minotto Prete, ha partecipato con 20 atleti gli atleti.

Queste le medaglie portate a casa dai giovanissimi atleti locali.

Oro: Sofia Lorusso, Sofia Santoro, Alessia Urselli. Argento: Andrea Prosperi, Amanda Melacca, Giulia Mosaico, Simone Colucci. Bronzo: Francesco Lofino, Francesco Maggio, Ilary Narcisi, Rocco Semeraro, Mattia Urselli, Rebecca Dagnano

Si tratta di significativi riconoscimenti ottenuti, al pari di tutti i precedenti, grazie al duro impegno e all’amore profuso verso questo sport dai maestri, capaci di aggregare attorno a loro e alla disciplina del taekwondo numerosi bambini e ragazzi in nome dell’amicizia e della ferrea volontà di conseguire ambiziosi traguardi. Ulteriore pagina positiva, dunque, non solo per gli istruttori ma, più in generale, per l’intera comunità cittadina poiché trattasi di risultati raggiunti sul campo in importanti contesti.

Grazie alle numerose vittorie conseguite dagli atleti, difatti, la Asd Team Prete porta a casa il quinto posto come società e si conferma feconda fucina di socialità all’insegna del valore del rispetto, nonché per le rispettive famiglie che accompagnano con dedizione e non pochi sacrifici tale avvincente percorso intrapreso. Una parabola in perenne evoluzione che premia l’impegno giovanile in nome della sana competizione sportiva.