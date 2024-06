Campionati italiani di scherma a Cagliari: buone prestazioni per due brindisine

BRINDISI - Buone prestazioni per le atlete della società “Lame azzurre Maestri Zumbo” Brindisi in occasione dei campionati nazionali di scherma disputati al ParaPirastu di Cagliari. Si tratta dell’ultima prova sul suolo nazionale, prima dei giochi olimpici di Parigi.

Fra i 90 atleti in gara c’erano Miriana Morciano e Chiara Panzera, del sodalizio brindisino. Ottima la performance della Morciano, che alla fine della fase preliminare e dopo aver superato due scontri diretti, centra l’accesso nel main draw delle prime 32. Cede il pass valevole per gli ottavi di finali, all’atleta dell’Aeronautica Militare, Gaia Caforio, neo campionessa europea U23 (15- 9), chiudendo la sua gara al 28^ posto e confermando la top 20 nel ranking assoluto.

Buona anche la prova dell’under 20 Chiara Panzera, al suo debutto in una kermesse di altissimo livello tecnico come questa. La Panzera, dopo la buona fase preliminare, viene superata (15-9) dall’esperta Chiara Cimini, nell’incontro valevole per il tabellone dei 64.

