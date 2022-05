Ancora ottimi risultati per i ragazzi del Circolo della scherma Brindisi

BRINDISI - Si è svolta al PalaTedeschi di Benevento la 3º prova Interregionale Under 14 per la qualificazione al Gpg di Riccione che ha visto la partecipazione della Campania, Basilicata, Molise e Puglia. Nella giornata del sabato, si è disputata la prova di spada. L’ unica atleta in gara per il Circolo della scherma nella categoria ragazze/ allieve è stata Sara Tessari, all’esordio nella specialità. La Tessari, ha concluso i gironi di qualificazione con 3 vittorie. Nella tornate delle eliminazioni dirette si è fermata ai piedi del podio cedendo il passo alla forte atleta campana Rinaldi Elisabetta del Partenopeo Napoli.

Alla sua prima gara interregionale chiude con un fantastico 7º posto e si qualifica per i campionati Nazionali di Riccione.

Nella giornata di domenica, il Cds Brindisi presenta per la categoria maschietti l’esordiente Samuele D’Amico, che conclude la prova al 6º posto dopo essersi scontrato con il suo compagno di sala Valerio Carmine Martignano che inizia così la sua scalata verso il podio, vincendo la prova interregionale aggiudicandosi inoltre il titolo di Campione Regionale della Puglia. Fantastico Valerio alla sua 2º prova. Per la categoria Ragazzi, l’atleta Zonno Gabriele si ferma al primo turno di diretta, piazzandosi al 22º posto. Per la categoria Ragazze/Allieve, Sara Tessari sbaraglia tutte le avversarie aggiudicandosi la prova interregionale, laureandosi campionessa regionale della categoria ragazze e della categoria allieve.

Massima soddisfazione del maestro Antonio Muraglia che asserisce: “Cominciano a vedersi i frutti del lavoro svolto sino ad oggi dalla classe magistrale della società e dallo spirito di sacrificio degli allievi”. “Nelle due ultime settimane gli atleti del Cds si sono aggiudicati 6 titoli regionali nella specialità del fioretto (categoria Giovani con Lara D’Agnano, categoria Cadetti/e con Francesco Corsa e Lara D’Agnano, categoria Maschietti con Valerio Carmine Martignano, categoria ragazze e categoria allieve con Sara Tessari) e 3 titoli interregionali (categoria Maschietti con Valerio Carmine Martignano, categoria ragazze e categoria allieve con Sara Tessari)”. Tutti gli atleti, si sono qualificati per il campionato nazionale Gran Premio Giovanissimi di Riccione dove si spera di portare a casa un titolo nazionale.