Pugilato: Francesco Iaia non sfigura fra i migliori atleti youth d'Italia

BRINDISI - Francesco Iaia dell’Asd Olivier punta ai palcoscenici internazionali del pugilato. L’atleta brindisino ha partecipato lo scorso fine settimana al Training camp youth, cui hanno partecipato i migliori quattro pugili italiani per ogni categoria di peso, organizzato dalla Federazione Pugilistica Italiana, a Catania.

Quarantasette giovani atleti nati nel 2005 provenienti da tutta Italia hanno raggiunto il capoluogo siciliano. Iaia (categoria – 51 chilogrammi), accompagnato dal maestro Olivier Cannalire, ha disputato tre match, con due vittorie e una sconfitta scaturita da un verdetto su cui vi sono forti dubbi. Ma questa piccola delusione passa in sordina rispetto alla soddisfazione per l’ottimo pugilato mostrato da Iaia, che ha sostenuto grossi sacrifici per arrivare al top della condizione a questo appuntamento.

Non è stato semplice, in particolare, restare entro i limiti di peso. “In Sicilia – spiega il maestro Cannalire – c’era un caldo torrido, ma il ragazzo doveva limitarsi anche nel bere. Sono orgoglioso dei progressi fatti da Francesco e della tenacia con cui lavora quotidianamente per migliorarsi. E’ raro trovare ragazzi con questa forza d’animo e coraggio”. Ottima vetrina dunque, quella siciliana, per Francesco Iaia, che ha ben figurato davanti ai supervisori della nazionale e può puntare verso ambiziosi traguardi