Campionato italiano gran fondo di canottaggio: buon test per il gruppo sportivo Carrini

BRINDISI - Si è svolto lo scorso weekend, tra sabato 9 e domenica 10 dicembre 2023, sulle acque del Lago di Paola, a Sabaudia (Latina), il campionato italiano di gran fondo di canottaggio, regata dedicata alle specialità del quattro di coppia ed otto con.

Il Gruppo sportivo dei Vigili del Fuoco “Carrino” di Brindisi, grazie al suo presidente, Giulio Capuano, al suo funzionario, Roberto Galluzzo, al direttore tecnico e allenatore Antonio Coppola, ha preso parte alla manifestazione, ottenendo un ottimo test del buon lavoro per il risultato nonostante alcuni problemi tecnico-Fisiche di due elementi dell'equipaggio.

La regata, svoltasi sulla distanza di 6000 metri, ha visto alcuni quattro di coppia nella categoria under 19 maschile darsi battaglia, con l’equipaggio del Carrino, composto da Nicola Centonze (18 anni), Matteo Palazzo (18 anni), Francesco Tanzarella (15 anni) e Davide Palazzo (16 anni) che hanno dimostrato la loro tenacia e la loro forma lungo tutto il percorso, dovendo però far fronte a dei problemi muscolari accusati da Centonze e da Palazzo, subito dopo il giro di boa, che hanno purtroppo pregiudicato il resto della regata, con l’equipaggio del Gruppo sportivo fino a quel punto in testa. I Vigili del Fuoco Carrino chiudono quindi in quinta posizione, consapevoli del proprio reale valore.

Soddisfatto l’allenatore Coppola che, nonostante l’inconveniente, conosce il valore e la forma fisica dei suoi atleti, ora impegnati nella preparazione atletica invernale, e punta a migliorare ancora.

“Gli obiettivi che ci siamo posti sono a nostra portata – afferma Coppola - i ragazzi si stanno allenando bene e so che continueranno a farlo. Con questa regata abbiamo contezza del nostro livello, sono soddisfatto, ma possiamo e dobbiamo alzare l’asticella per ottenere dei risultati migliori e per preparare al meglio le regate della stagione agonistica in arrivo, sperando di poter risolvere i grandi problemi organizzativi interni per affrontare le trasferte".