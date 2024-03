Gara regionale nel porto di Brindisi: risultati brillanti per il gruppo sportivo Carrino

Si è svolta domenica (3 marzo), sulle acque del porto di Brindisi, la prima regata regionale di canottaggio 2024, valida come selezione per la partecipazione al tg primo meeting nazionale di Piediluco in programma il 16 e 17 marzo 2024.

Hanno gareggiato anche gli atleti del gruppo sportivo dei Vigili del Fuoco di Brindisi, presieduto dal comandante di Brindisi, Giulio Capuano, e allenato dal direttore tecnico Antonio Coppola. Ad aprire la giornata, il singolo 7,20 Allievi C di Martignano Valerio che alla sua prima gara perciò con tanta emozione, conquista un ottimo secondo posto.

Si è proseguito con il 2- (due senza) U23 maschile di Centonze Nicola e Palazzo Matteo che per vari malesseri di stagione stati febbrili il quale non gli ha permesso di allenarsi se solo gli ultimi 2 giorni, questo valso per entrambi i vogatori, ma nonostante ciò ottengono un secondo posto.

Nel singolo U17 femminile Martignano Francesca conquista un secondo posto, quest'ultima qualche minuto più tardi ha preso parte al 2- misto (due senza) U19 femminile in coppia con Gatto Eva, un'atleta del Cus Bari, alla loro prima discesa insieme ottengono un terzo posto.

Nel singolo U17 maschile Tanzarella Francesco ottiene un secondo posto a soli due secondi dal primo classificato, lo stesso ragazzo qualche minuto dopo, in coppia con Puca Gianmarco, un atleta brindisino ma tesserato con la Canottieri Promonopoli, ottiene un primo posto nel 2x (doppio) U17 maschile, qualificando l'imbarcazione al primo Meeting Nazionale di Piediluco del prossimo 16 e 17 marzo 2024.

La giornata prosegue con il singolo U19 maschile di Palazzo Davide che dopo una partenza caotica ottiene un quinto posto.

Nel singolo U23 maschile, Centonze Nicola ottiene un primo posto, riuscendo a qualificare l'imbarcazione per il primo Meeting Nazionale di Piediluco.

Nel singolo 7,20 Allievi B2 (11/12 anni) maschile Iaia Alessio conquista un primo posto distaccando i suoi diretti avversari di tanto facendo un arrivo in solitaria; Rubino Antonio, nella stessa categoria, conquista un terzo posto alla sua prima gara con un po' di apprensione e con tanta emozione.

Nel singolo Senior Femminile, Urro Francesca avendo ripreso dopo 10 anni inattività dal canottaggio, non riesce ad esprimere tutto il suo potenziale e conquista un secondo posto.

L'ultima gara di giornata è il 2x (doppio) Cadetti maschile di Centonze Paolo e Ciullo Riccardo che ottengono un secondo posto a solo tre decimi di secondo dai primi classificati, dopo una gara combattuta fino all'ultima palata. Buoni i risultati ottenuti dai ragazzi dei Vigili del Fuoco di Brindisi del G.S. "Carrino" che oltre ai 3 ori, 6 argenti e 3 bronzi, riescono a staccare due pass per il primo meeting nazionale di Piediluco.

