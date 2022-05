Taekwondo, torneo interregionale: la New Marzial Mesagne continua a primeggiare in Italia

MESAGNE - Ancora grandi risultati per la New Marzial Mesagne in occasione del campionato interregionale di taekwondo che si è svolto lo scorso fine settimana (14-15 maggio) a Bari. La società, supportata dallo sponsor Nuova Special Wedding, ha primeggiato nelle categorie Beginners, Children e Kids.

Il sodalizio guidato dai Maestri Roberto, Steeven, Luigi e Johnny Baglivo, si è classificata al primo posto in entrambe le giornate, portando a casa un ricco bottino di medaglie. In totale: 21 ori; tre argenti; cinque bronzi; 71 incontri vinti. La New Marzial ha Mesagne si riconferma ancora la realtà più forte d’Italia con un vivaio di piccoli atleti che saranno le nuove promesse di domani.