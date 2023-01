Il nuovo anno inizia sotto i buoni auspici per il Team della “Pennetta Rosa”

BRINDISI - Non c’è gara di Taekwondo alla quale fra i partecipativi sono gli atleti della “Pennetta Rosa” l’Associazione Sportiva del maestro Cosimo Spinelli, al termine della quale i tesserati per il sodalizio sportivo, non facciano incetta di medaglie.

E’ accaduto così anche al termine dei campionati Interregionali di Forme, FreeStyle e Parataekwondo, riservati alle categorie: Beginners, Children, Kids, Junior e Senior (tutte le cinture), svoltosi nell’ultimo week end, presso il Palaflorio di Bari. Presenti 43 società per un totale di 650 atleti iscritti provenienti da undici regioni della penisola.

Visto l’alto numero degli iscritti, le competizioni si sono svolti su tre quadrati facendo sì che la manifestazione in due giorni si protraesse per ben ventidue ore.

All’appuntamento logicamente, non poteva mancare la “Pennetta Rosa” della cintura nera 8° Dan, Cosimo Spinelli, da oltre 45 anni impegnato all’insegnamento e nelle competizioni di Taekwondo.

I successi della nuova sortita del Maestro Spinelli e del suo Team, non sono affatto mancati: cinque le medaglie conquistate dai suoi atleti e dallo stesso Spinelli: Oro per Elisa Maria Cassiano e Cosimo Spinelli; Bronzo per: Rachele Filograna, Samuele Argese e Federico Mevoli; quinto posto per Francesca Candito e Giortgia Natali. Si può affermare che tecnici ed atleti della “Pennetta Rosa”, possono andare fieri per quanto ottenuto.