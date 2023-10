Campionati nazionali di tiro a segno: in gara ben quattro tiratori brindisini

BRINDISI - Si è conclusa ieri 1 ottobre ’23 presso il poligono Tsn di Milano, la finale nazionale di tiro a segno riservata alle categorie uomini, donne, juniores, ragazzi e master.

La sezione Tiro a Segno di Brindisi è stata rappresentata da ben 4 tiratori: Elisa Calì e Marco Romano nella specialità di Carabina a metri 10 categoria Allievi, Martina Zayra Trotta nella specialità di Pistola a metri 10 categoria Allievi e Anna Maria Pecoraro nella specialità di carabina a metri 10 categoria donne.

I tiratori brindisini hanno saputo tener alti i colori della società locale portando a casa splendidi risultati che vedono Anna Maria Pecoraro Vice campione Italiano nella specialità di C.10 gruppo B con uno splendido punteggio di 587,9/600 che le ha permesso di scalare la classifica iniziale dove era entrata in finale al 5 posto.

Al nono posto, a solo un decimo di punto dall’ottavo, della categoria C.10 Allievi, la tiratrice Elisa Calì con il punteggio, tra l’altro record personale di 297,6/300; ancora Martina Zayra Trotta tredicesima con anche lei un ottimo risultato, che le ha fatto scalare la classifica di qualificazione, di 257/300.

A tutti i tiratori brindisini, va un grosso applauso del Presidente della sezione Sante Calì che, ci tiene a sottolineare come, già qualificarsi ad una finale nazionale di tiro a segno sia un traguardo non scontato riuscire poi, a confermare le proprie medie comporta uno sforzo notevole e degno di plauso. Prossimi appuntamenti a novembre con la finale nazionale del Trofeo delle Regioni a Squadre e la finale del campionato nazionale giovanissimi. Anche in questi ultimi due eventi la Sezione Tiro a Segno di Brindisi avrà i propri rappresentanti già qualificatosi che porteranno alti i colori di Brindisi.