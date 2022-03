Scherma: le Lame Azzurre maestri Zumbo spiccano con Chiara Maestoso

Al PalaVesuvio di Napoli oggi sono state 144 le atlete in pedana, con le medaglie olimpiche Rossella Fiamingo e Alberta Santuccio a guidare il ranking. La giornata per la Società "Asd Scherma Lame Azzurre Brindisi Maestri Zumbo" è di quelle memorabili e a distinguersi in questa impegnativa prova è stata Chiara Maestoso, che ha sfiorato il podio, battuta dalla Pizzini delle Ffo Roma, per 15-11 e classificandosi 8^.

Grandissimo risultato che è frutto di tanto lavoro e preparazione portata avanti negli anni senza mai demordere e a cui i maestri Zumbo Flavio e Alessandro Rubino esprimono un enorme plauso. A questo si aggiunge l'ottimo piazzamento di Miriana Morciano che ha sfiorato l'accesso al tabellone delle prime 16 della gara fermata per 15-12 dalla Ferracuti e giungendo 18^. (Si vola dunque verso i Tricolori Assoluti 2022 che si svolgeranno dal 31 maggio al 5 giugno a Courmayeur). Buono anche l'impegno dimostrato da Chiara Panzera che ha partecipato al fianco delle sue compagne di squadra.

Enorme la soddisfazione dei tecnici della società, instancabili anelli di congiunzione tra tradizione schermistica familiare centenaria e attualità in continuo aggiornamento e perfezionamento. Ed i risultati parlano chiaro. Prossimo appuntamento è il campionato serie A2 a squadre di spada maschile e femminile in programma a Piacenza il 26 marzo. Ad maiora.