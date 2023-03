Il grande spettacolo degli sport a aerei torna a Brindisi: al teatro Impero "Salento in volo"

BRINDISI - Domenica 26 marzo dalle 9.00 alle 19.00, nel Teatro Impero di Brindisi, in via De’ Terribile 6, si svolgerà la seconda edizione del Trofeo “Salento in Volo”, iniziativa organizzata dall’Associazione sportiva Vertical Gym Asd, guidata da Simona Melli, e rivolta al mondo degli sport aerei, discipline che stanno conquistando un pubblico sempre più numeroso.

Sul palcoscenico, trasformato per l’occasione in un tappeto di gara, si svolgeranno competizioni di Cerchio aereo, Tessuto aereo, Amaca aerea, Corda aerea, Pole dance, e Acrobatica aerea di gruppo. In pista, 50 atleti provenienti da tutta la regione, di cui 11 sono i brindisini della Palestra Vertical Gym in gara per accedere alla finale nazionale che si terrà dal 25 al 28 maggio ad Ancona.

In giuria, 5 giudici nazionali, provenienti da tutta Italia, chiamati a giudicare la competizione e attribuire punteggi e premi. Gli sport aerei sono discipline acrobatiche ispirate alle pratiche circensi. Attraverso l’utilizzo di attrezzi sospesi, gli atleti eseguono in aria movimenti spettacolari, tonificando il corpo e riuscendo a trovare maggiore armonia e fluidità nei movimenti.

“Da sempre, queste discipline esercitano sul pubblico un enorme fascino. Da qualche anno sono uscite dal tendone del circo e si sono conquistate un posto rilevante nel panorama sportivo, in quanto capaci di attirare un numero sempre crescente di appassionati. Sebbene le abilità degli atleti aerei, grandi e piccini, possano apparire sovrannaturali, in realtà si tratta di discipline alla portata di tutti coloro i quali abbiano grinta, motivazione, costanza e passione”, dichiara Simona Melli. Per poter assistere alle gare è possibile acquistare un biglietto di 10 euro presso l’associazione.