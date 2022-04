Scherma, campionati regionali: sfida finale tra due atlete brindisine

BRINDISI - La società di scherma brindisina "Lame Azzurre" dei maestri Zumbo continua a farsi valere, questa volta in ambito regionale. Anche questo weekend il podio si è tinto di bianco e azzurro ai Campionati regionali cadetti e giovani spada che si sono svolti a Bari presso il palazzetto dello sport de Martino. Chiara Maestoso infatti si è aggiudicata la prova regionale di spada femminile proclamandosi campionessa regionale, categoria giovani.

Finale di primo e secondo posto che ha visto il derby tra la Maestoso e la sua compagna di squadra Chiara Panzera, che si è aggiudicata infatti il secondo gradino del podio, proclamandosi campionessa regionale categoria Cadette spada femminile. Si conclude nel migliore dei modi la stagione agonistica regionale per i Cadetti/Giovani delle Asd scherma Lame Azzurre Brindisi "Maestri Zumbo", che ha visto anche Antonio Greco giungere al sesto posto e Nicolò Morciano al nono posto nella prova di spada maschile.

Gli ottimi risultati di oggi fanno ben sperare per la prossima e imminente tappa, quella della Coppa Italia Nazionale Cadetti /Giovani in quel di Rovigo dal 28 aprile al 1 maggio, seguiti dal maestro Alessandro Rubino. La società sarà impegnata anche a Benevento dove parteciperanno gli atleti under 14, sabato 30 aprile, seguiti dal maestro Flavio Zumbo e l'istruttrice nazionale Carla de Sicot.