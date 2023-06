Scherma, una giovanissima brindisina ai Campionati italiani assoluti a La Spezia

Scherma, Campionati italiani assoluti La Spezia 2023: Miriana Morciano delle Lame Azzurre dei maestri Zumbo tra le partecipanti. Tutto pronto per la grande settimana tricolore della scherma. Da mercoledì 7 a lunedì 12 giugno La Spezia ospiterà l’evento clou della stagione nazionale: i Campionati italiani assoluti. Sulle pedane del PalaMariotti di La Spezia andranno in scena sei giorni di grande spettacolo, con in palio 12 titoli, sei individuali e altrettanti a squadre nel Campionato di Serie A1.

In particolare, venerdì 9 giugno sarà di scena la spada femminile, prova alla quale parteciperà Miriana Morciano, accompagnata dal suo maestro Flavio Zumbo. La qualificazione per la schermitrice brindisina è scattata di diritto dopo gli ottimi risultati delle gare di Cascia (13^) e Montesilvano (3^),attualmente 18^ nel ranking assoluto nazionale e componente del gruppo d'élite nazionale. Dalle Lame Azzurre chiosano: "In bocca al lupo a Miriana Morciano che si rende ancora una volta protagonista di quella che è la gara più prestigiosa del calendario nazionale".