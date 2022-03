Scherma, Torneo under 14: giovane brindisina "prima atleta del Sud Italia"

BRINDISI - Straordinaria gara disputata nello scorso fine settimana da Sara Tessari, allieva del Maestro Antonio Muraglia, nella seconda prova del Torneo Under 14 nella specialità del fioretto categoria Ragazze, disputatasi al Polo Fiere di Lucca.

La dodicenne Sara, ha disputato un assalto da incorniciare perso per una sola stoccata, 12/11, contro la quotata atleta romana Gloria Pasqualino della società Frascati Scherma, quarta nel ranking nazionale di categoria, che le avrebbe meritatamente consentito l’ingresso nella finale.

Ottenendo 5 vittorie nette ed una sola sconfitta nel girone di qualificazione, si piazza sesta nella classifica generale, stravincendo poi per 15/0 il primo assalto di eliminazione diretta. Si piazza, con non poco rammarico, al decimo posto della graduatoria finale ottenendo così il dodicesimo posto del ranking nazionale di categoria, e risultando la prima atleta del Sud Italia in questa specialità.

“Gran bella prova di Sara, afferma il suo maestro, che avrebbe davvero meritato un posto nella finale ma, l’appuntamento è solo rimandato a maggio nel Campionato Nazionale Under 14 di Riccione. Nel frattempo, la forte atleta brindisina disputerà a Benevento, a fine aprile, il Campionato interregionale di categoria riservato all’arma del fioretto dove è inoltre in lizza per aggiudicarsi la PugliaCup”.