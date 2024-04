Serie B: Bellaria Brindisi cade a Novara: ora testa ai playoff

Sconfitta di misura per il Bellaria Brindisi nell’ultima giornata del campionato nazionale di serie B di padel. Nella difficile trasferta di Novara le ragazze di coach Marc Salart cedono le armi per 2-1 contro le ragazze del K-Padel Novara, una delle formazioni più accreditate per il salto in serie A.

Le ragazze brindisine, già forti del raggiungimento dell’obiettivo playoff, sono scese in campo nel tentativo di provare a fare bottino pieno per vincere il girone ed andare ai playoff promozione come le prime della classe.

Nel primo incontro per il Bellaria sono scese in campo Claudia Noemi Cascella insieme a Valentina Imperio contro la spagnola Marta Porras e Francesca Tuninetto. Le 4 ragazze hanno dato vita ad un incontro dall’altissimo livello tecnico ed emotivo con scambi bellissimi e punti mozzafiato. Il primo set ha visto le padrone di casa imporsi con il punteggio di 6-4 ma la Cascella e la Imperio non si sono scoraggiate ed hanno risposto colpo su colpo al tentativo di chiudere il match delle avversarie riuscendo a vincere il secondo parziale al tie break (6-7). Nel terzo set il capolavoro tattico del team brindisino ha avuto la meglio e dopo quasi due ore e mezzo di gioco il primo punto ha visto il Bellaria avere la meglio chiudendo il terzo set con il punteggio di 6-4.

Nel secondo incontro Novara ha schierato la fortissima Francesca Campigotto insieme a Marianna Leo mentre il Bellaria la coppia siciliana formata da Marina Garsia e Francesca Pezzillo. Nel primo set le viaggianti non hanno sfruttato il vantaggio a loro favore sul 4-3 perdendo il set per 6-4 ed anche nel secondo parziale non hanno sfruttato le occasioni avute cedendo il set ed match con il punteggio di 6-3.

Nell’ultimo incontro coach Salart ha schierato la piccola di casa Flavia Coppola insieme a Francesca Pezzillo mentre Novara la coppia formata da Porras e Campigotto. Un match che non aveva più nessun significato per la classifica finale ma che è servito alle ragazze brindisine per fare esperienza in un campionato così duro e difficile. La partita non ha avuto storia con le padrone di casa che si sono imposte per 6-0, 6-1.

Grande soddisfazione nel team brindisino alla fine dell’incontro per aver raggiunto, al primo anno in un campionato Nazionale come la serie B, l’obiettivo dei playoff risultato non scontato alla luce delle tante difficoltà avute durante la stagione regolare.

“Siamo veramente orgogliosi e soddisfatti - dichiara il Direttore Sportivo Francesco Giorgino al termine della partita – per aver raggiunto l’obiettivo dei playoff nel nostro primo campionato Nazionale di serie B. Per noi era un campionato nuovo e dovevamo maturare la giusta esperienza. Voglio ringraziare tutto lo staff tecnico e dirigenziale per questo ambizioso traguardo ma soprattutto le ragazze che tra mille difficoltà di varia natura hanno sempre risposto alla grande con prestazioni maiuscole sul campo. Ora ci prepareremo al meglio per giocarci i playoff per la promozione in serie A, ci giocheremo le nostre partite tranquilli dello strepitoso risultato raggiunto ma senza fare regali a nessuno. Poi, a fine stagione, capiremo meglio come e dove possiamo crescere per fare ancora meglio la prossima stagione”.

Intanto la Federazione ha diramato una nota in cui comunica che le finali di Serie B di padel maschile e femminile si giocheranno al Club Mercede di Frascati dal 26 al 30 giugno 2024.

