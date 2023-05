Tennis, Serie B1: il Ct Brindisi in rimonta sigla il 3 a 3 contro Marina di Massa

Tre match ciascuno non accontentano e non scontentano nessuno. Pareggio esterno in rimonta per i ragazzi del Circolo Tennis Brindisi che ieri (domenica 21 maggio), nella seconda giornata del Campionato Nazionale a Squadre di Serie B1 Maschile, hanno siglato il 3 a 3 contro i padroni di casa del JC Next Gen di Marina di Massa.

Sei gli incontri disputati (4 singolari e 2 doppi) e un solo punto incassato dai biancazzurri che, dopo la vittoria nell’esordio di campionato, salgono a quota quattro attualmente in classifica.

Nei singolari: Matteo De Vincentis (Brindisi, classifica 2.3) è stato sconfitto da Mick Veldheer (Marina di Massa, classifica 2.3) 6-4/6-4; Andrea Massari (Brindisi, classifica 2.6) ha battuto Lorenzo Galeno (Marina di Massa, classifica 2.8) 6-1/6-0; Marek Jaloviec (Brindisi, classifica 2.3) ha battuto Davide Galoppini (Marina di Massa, classifica 2.2) 4-6/6-1/7-5; Jacopo Tarlo (Brindisi, classifica 2.7) è stato sconfitto da Raffaele Landucci (Marina di Massa, classifica 3.1) 6-4/6-0.

Nei doppi: Tarlo/Massari (Brindisi, classifica 2.7 e 2.6) sono stati sconfitti da Galoppini/Veldheer (Marina di Massa, classifica 2.2 e 2.3) 6-2/6-0; Jaloviec/De Vincentis (Brindisi, entrambi classifica 2.3) hanno battuto Landucci/Orrico (Marina di Massa, entrambi classifica 3.1) 6-0/6-0.

«Portiamo a casa un pareggio che, rispetto quello che è stato l’andamento della gara, non ci dispiace – ha affermato nel post gara Vito Tarlo, capitano del CT Brindisi -. Perdevamo 2 a 1 al termine dei tre singolari ed eravamo sotto di un set nel quarto match, quando Jaloviec è stato bravissimo a capovolgere il risultato conquistando il punto del 2 a 2. Nei doppi è stato giusto l’1 a 1 che ha segnato il pareggio finale. Siamo stati bravi a riagganciare gli avversari in un momento delicato della gara».

Domenica prossima (28 maggio) seconda trasferta stagionale per i biancazzurri che affronteranno i padroni di casa del San Mauro Country Club.